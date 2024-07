Sonego-Poljicak oggi in tv, ATP Umag 2024: orario, programma, streaming

Oggi, lunedì 22 luglio, Lorenzo Sonego affronterà il croato Mimi Poljicak nella sfida valida per il primo turno dell’ATP250 di Umago. Sulla terra rossa in Croazia, il piemontese spera di trovare il feeling perduto, anche per smuovere la sua classifica e tornare a vincere delle partite. Sulla carta, un match non impossibile contro la wild card locale.

Sonego dovrà avere la massima concentrazione e soprattutto esprimere quanto saprà fare con la combinazione servizio-dritto, essenziale per la conquista del successo. Indubbiamente, il torinese cercherà di avere un rendimento migliore anche dal lato del rovescio, vero tallone d’Achille nelle sue ultime uscite.

Non ci sono precedenti tra i due e Sonny cercherà di far valere il suo status in classifica superiore. Come è noto, per lui non ci sarà la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, e questo torneo potrebbe essere particolarmente importante per rilanciare le proprie quotazioni in vista della prosecuzione di questa stagione.

La partita tra Lorenzo Sonego e Mili Poljicak, valida per il primo turno dell’ATP250 di Umago, andrà in scena non prima delle 21.00 sul Centrale e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-POLJICAK ATP UMAGO 2024 OGGI

Lunedì 22 luglio

GORAN IVANISEVIC STADION – Inizio dalle 16.30

1. J. Mensik vs A. Popyrin

Non prima delle 18.00

2. M. Navone [6] vs F. Cobolli

Non prima delle 21.00

M. Poljicak (WC) vs L. Sonego

