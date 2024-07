Softball, Mondiali 2024: l’Italia chiude con una sconfitta contro l’Australia

Finisce con la terza sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali di softball in scena, nella loro ultima fase, a Castions di Strada. Le azzurre di Federico Pizzolini cedono per 3-1 anche all’Australia, con cui terminano assieme al terzo posto del Placement Round. Per la squadra tricolore un’altra partita lottata, ma senza riuscire a trovare la chiave per girare dalla parte della vittoria.

Le azzurre partono subito bene, trovando il punto grazie a un singolo al centro di Barbara che consente a Dayton di andare a segno. L’Italia riesce a gestire con agio la situazione abbastanza a lungo, e le migliori chance per scappare le ha nella seconda ripresa. Poi quasi più nulla.

Le cose cambiano nel sesto inning, quando Trim con un doppio a sinistra ripristina gli equilibri iniziali. Ci sarebbe anche McManus vicina all’1-2, che però non è perché, al video, quella che arriva a casa base è un’eliminazione. Poco dopo Elisa Cecchetti e Gasparotto cadono in un doppio gioco, e nella settima ripresa, tra singoli, volate di sacrificio ed errori difensivi, le australiane pescano da Wade e Cox i punti del 3-1. Un punteggio che non viene più recuperato.

Si chiude, perciò, con un’altra punta di amarezza, ma con la consapevolezza di essere lì, a un passo dalle big mondiali. Passo, questo, che può essere mantenuto davvero a lungo potendo costruire molto sul nucleo attuale.