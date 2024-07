Softball, Mondiali 2024: prima giornata al ritmo di Giappone, USA e Paesi Bassi

Prima che entri in campo l’Italia contro la Cina in quel di Castions di Strada, c’è da registrare la conclusione degli ulteriori match in programma nella giornata iniziale di questa seconda e decisiva parte dei Mondiali 2024, i primi con una connotazione conclusiva tutta italiana. Andiamo a vedere i risultati di questo lunedì.

A esordire sono Giappone e Australia, con un 3-0 che lancia in maniera ottima le nipponiche sulla spinta di Miu Goto, lanciatrice vincente, che tira fuori ben 7 strikeout in 6 inning. I punti li mettono a segno Shimoyama e Sakamoto con due doppi nel quarto inning e ancora Sakamoto nel settimo con un singolo a destra.

Per quel che riguarda l’altra partita del girone B, Paesi Bassi-Porto Rico, sono le olandesi a prevalere per 3-1. Ed è proprio delle orange il primo lampo, con singolo di Van Dalen e poi spettacolare triplo di Van Gurp per il 2-0. Rincara la dose Carter con un doppio nella terza ripresa, accorcia Charles nella quarta con un altro doppio (a sinistra), ma nel resto del tempo non arriva il riaggancio.

C’è invece anche un match che interessa l’Italia molto da vicino, ed è quello che mette di fronte USA e Canada. Sono le americane a vincere per 5-2, ma a passare per prima in vantaggio è la selezione canadese, che con due doppi di Pilgrim nell’inning d’apertura e di Polidori nel terzo danno alle compagne lo 0-2. Gli States si riprendono nella quarta ripresa con Lorenz, poi Flippen firma il 2-2 con un singolo e poi arrivano Brady con un doppio da due punti a basi piene e McCleney con una volata di sacrificio che manda a segno Garcia (nonostante un doppio gioco) a delineare il 5-2 finale.