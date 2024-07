Softball: Italia, sfida agli USA nella seconda dei Mondiali 2024

Dopo la brillante vittoria dell’Italia contro la Cina nell’esordio dei Mondiali 2024 di softball, per le azzurre del manager Federico Pizzolini si apre una nuova giornata. E che giornata: in serata, a Castions di Strada, c’è infatti la sfida agli USA, che hanno sostanzialmente dominato la scena iridata del softball da quando esiste la rassegna globale.

E anche ieri l’inizio è stato di alto livello, sebbene i loro rischi le americane li abbiano corsi. Indietro 2-0 contro il Canada, il team USA è riuscito a rimettersi in sesto e, dal terzo inning in poi, ben poco ha concesso, trovando così la prima vittoria. Questo incontro ha però reso ancor più chiaro quanto sia difficile il compito dell’Italia.

Il tutto pur contando che la squadra americana presente a Castions di Strada è diversa nella sua quasi totalità da quella delle Olimpiadi di Tokyo, della quale sono rimaste solo quattro giocatrici. Che, va inteso, restano tra quelle di maggior spicco, anche se poi ieri ha inciso profondamente il cambio al lancio tra Ally Carda, che non era proprio in giornata, e Kelly Maxwell, che invece non ha concesso letteralmente nulla con 7 strikeout.

Per l’Italia, in sostanza, una giornata nella quale capire a che punto si trova sia rispetto alle big che rispetto a quella capace di rivelarsi la vera giornata decisiva, quella di domani con il Canada. Se, infatti, la sfida odierna rappresenta il massimo livello di difficoltà, quella del mercoledì potrebbe avere dei differenti risvolti. Vero è che le azzurre, nel tempo, sono state capaci di rimanere vicine sia al team USA che alle canadesi. La giornata odierna si completa con Giappone-Porto Rico, Cina-Canada e Paesi Bassi-Australia.