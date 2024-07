Softball: Giappone Campione del Mondo, USA battuti nettamente in finale

Il Giappone, stavolta, ce l’ha fatta: è Campione del Mondo di softball per il 2024. Battuti in modo ben più che netto gli Stati Uniti nell’ultimo atto di scena a Castions di Strada, che segna la fine della prima e storica edizione con conclusione in Italia. Nettissimo il 6-1 finale delle nipponiche, che per la quarta volta nella storia, la prima dal 2014, colgono il titolo iridato.

Partenza migliore in quota USA, con le basi che si riempiono già nell’inning d’apertura e Lorenz che, con un singolo a sinistra, porta Flippen a firmare il vantaggio americano. Il tutto con un out solo, ma il Giappone fa buona guardia nei momenti successivi. E, nella seconda ripresa, va in vantaggio: Shimoyama sfrutta un certo numero di disastri a stelle e strisce in difesa e trova l’1-1, che diventa 2-1 quando Karoji, con un singolo, manda Sakamoto, già in seconda, a mettere insieme il 2-1.

Gli States l’occasione enorme per fare qualcosa ce l’hanno nel terzo inning, con Flippen che rimane ferma in terza base, ma Faraimo non riesce a contenere le mazze nipponiche nel quarto. Tra due walk e un lancio pazzo, arriva il 3-1 di Suto, ed è una specie di slavina per il team USA, che cade ripetutamente sotto i colpi di Nakagawa e Ishikawa, autrici di due singoli per complessivi tre punti. Il punteggio non cambia più, e nella quinta ripresa entra colei che più di tutte aspettava questo momento: Yukiko Ueno, che fu eroica, ma senza soddisfazione massima, nel 2018. L’ultimo out di Warren lancia la festa giapponese.

La finale per il 3° e 4° posto è altamente spettacolare, e premia il Canada, che batte i Paesi Bassi all’undicesimo inning (cioè ben quattro extra inning necessari). 11-7 il risultato finale, quasi a chiosa ideale di una rassegna che vedeva le nordamericane con un piede e tre quarti fuori nella sfida del girone contro l?Italia.