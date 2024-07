Softball: sarà USA-Giappone la finale dei Mondiali 2024

USA-Giappone doveva essere, USA-Giappone è. Sarà questa la finale dei Mondiali di softball, in programma domani a Castions di Strada. Si ripete il duello di sei anni fa (non volendo contare i World Games 2022 usati de facto come rassegna iridata), e chissà se stavolta Yukiko Ueno avrà di che sorridere o no, dopo gli eroici 17 inning in un giorno non andati a buon fine nel 2018.

Nella prima partita odierna del Super Round, per la cronaca, il Giappone non ha tanta pietà nei confronti del Canada: un 7-2 senza storia che ha il suo picco nel quarto inning, Kiriishi, Ishikawa con due singoli e Tsukamoto con un doppio mettono insieme cinque punti e di fatto chiudono la partita anche se è “solo” un 6-0 che poi si trasforma nel citato risultato finale.

Ancora più facile il successo degli Stati Uniti sui Paesi Bassi: un 7-0 che nemmeno implica la necessità di finire a sette inning, data l’attivazione della manifesta al quinto. Flippen comincia con il fuoricampo da due punti, nell’inning successivo doppio di McCleney (con errore difensivo olandese annesso) e volata di sacrificio di Bates per il 5-0, infine nel quinto singolo di Jennings e doppio di Garcia, entrambi da un punto, per chiudere.

Doveroso ricordare gli orari degli incontri che decideranno il podio della rassegna iridata: alle 17:00 si presenteranno in campo Paesi Bassi e Canada, mentre alle 20:00 si giocherà la sfida per il titolo tra USA e Giappone.