Sinner e il problema del quinto set negli Slam: nona sconfitta su 15 partite

Una sconfitta dolorosa per Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon. Il ragazzo di Sesto Pusteria si è arreso a Daniil Medvedev in una partita difficile ma anche condizionata da un malore tra secondo e terzo set. Una parziale giustificazione al ko odierno, con il numero 1 al mondo che non è apparso brillante come lo si era visto nelle altre partite. Però evidenzia anche un cattivo feeling al quinto set per l’allievo di Simone Vagnozzi.

Intendiamoci: la sconfitta di oggi non arriva per eventuali problemi nella frazione decisiva. Ma è un dato di cui bisogna tener conto. Quella odierna è la nona sconfitta al quinto set in quindici occasioni, una percentuale di vittorie in questo particolare caso del 40% in quei momenti, per utilizzare un termine cestistico, clutch della partita.

Il primo ko al quinto è arrivato al primo turno degli US Open 2020, contro il russo Karen Khachanov, poi dal 2021 ad oggi l’azzurro ha collezionato otto sconfitte dalla situazione di due set pari in quattordici Slam che non è riuscito a vincere. Il che significa che dunque, in più del 50% dei casi, i suoi avversari hanno bisogno del quinto set per avere ragione, cementificando dunque la sua aura di grande. Ma anche che qualche piccolo particolare bisogna ancora limarlo, aggiungendo un attimo di freddezza e per uno come lui cultore del lavoro, non sarà un problema.

Sinner timoroso del quinto? Potremmo dirlo andando a vedere che negli ultimi nove Slam, è stato eliminato per sette volte con un ko al set decisivo, con un record dal 2023 in poi che è di due vittorie e di cinque sconfitte. Ma c’è anche da dire che, in primis, di queste nove sconfitte, almeno tre (compresa quella di oggi) arrivano in condizioni fisiche lontano dal 100% (le ultime due e la prima con Khachanov). E poi, il meraviglioso successo all’Australian Open arriva dopo un’epica rimonta… chiusa al quinto set.

TUTTE LE PARTITE DI JANNIK SINNER AL QUINTO SET (6-9)

US OPEN 2020 vs Karen Khachanov (primo turno): 3-6 6-7 6-2 6-0 7-6 L

AUSTRALIAN OPEN 2021 vs D. Shapovalov (primo turno): 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 L

ROLAND GARROS 2021 vs P. Herbert (primo turno): 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4 W

US OPEN 2021 vs G. Monfils (terzo turno): 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4 W

WIMBLEDON 2022 vs N. Djokovic (quarti di finale): 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 L

US OPEN 2022 vs D. Altmaier (primo turno): 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 W

US OPEN 2022 vs I. Ivashka (ottavi di finale): 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 W

US OPEN 2022 vs C. Alcaraz (quarti di finale): 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 L

AUSTRALIAN OPEN 2023 vs M. Fucsovics (terzo turno): 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 W

AUSTRALIAN OPEN 2023 vs S. Tsitsipas (ottavi di finale): 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 L

ROLAND GARROS 2023 vs D. Altmaier (secondo turno): 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5 L

US OPEN 2023 vs A. Zverev (ottavi di finale): 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 L

AUSTRALIAN OPEN 2024 vs D. Medvedev (finale): 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 W

ROLAND GARROS 2024 vs C. Alcaraz (semifinale): 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 L

WIMBLEDON 2024 vs D. Medvedev (quarti di finale): 6-7 6-4 6-7 2-6 6-3 L