Simone Barontini, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Simone Barontini farà il proprio debutto alle Olimpiadi dopo aver accarezzato l’ingresso alla finale agli ultimi Mondiali. In stagione ha corso in 1:45.11, ma vanta un personale di 1:44.34 e ha tutte le carte in regola per migliorarsi, soprattutto se riuscirà a trovare la giusta condizione fisica dopo un avvio di annata un po’ complicato. In una gara soprattutto tattica può dire la sua, vista l’elevata intelligenza agonistica che è solito dimostrare: obiettivo la semifinale, per raggiungere l’atto conclusivo servirebbe un guizzo di lusso.

Nome: Simone

Cognome: Barontini

Luogo e data di nascita: Ancona, 5 gennaio 1999

Sport e discipina: atletica (800 metri)

Quando gareggia: mercoledì 7 agosto (batterie), venerdì 9 agosto (semifinale), sabato 10 agosto (finale)