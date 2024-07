Scherma, Vismara ai quarti all’ultima stoccata. Eliminazione per Di Veroli e Santarelli

Ci sarà un azzurro nei quarti di finale della prova individuale di spada maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. A giocarsi la possibilità di entrare in zona medaglia sarà Federico Vismara, che ha rotto l’incubo italiano della stoccata nel minuto supplementare. Eliminazione, invece, per Davide Di Veroli ed Andrea Santarelli.

Un assalto emozionante e pieno di brividi quello tra Federico Vismara ed il kazako Elmir Alimzhanov, che si è chiuso in favore del lombardo con il punteggio di 14-13. L’azzurro aveva preso un buon vantaggio, ma ha subito la clamorosa rimonta di Alimzhanov, che ha pareggiato a 30 secondi dalla fine. Nel minuto supplementare, con la priorità per il kazako, Vismara ha messo la stoccata della vittoria.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Davide Di Veroli, sconfitto dal giapponese Masaru Yamada, che si è imposto con il punteggio di 15-11. Un assalto dove purtroppo l’azzurro non è mai riuscito a trovare il ritmo, subendo il break decisivo forse nel suo momento migliore (era a -1). Niente da fare anche per Andrea Santarelli. Lo spadista umbro è stato sconfitto dall’egiziano con il punteggio di 15-10 in un assalto che ha sempre visto l’africano in vantaggio.