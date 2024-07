Scherma, tutte eliminate le sciabolatrici azzurre nei sedicesimi alle Olimpiadi

La prova individuale di sciabola femminile a Parigi 2024 è già terminata per l’Italia. Nei sedicesimi di finale sono state sconfitte le tre azzurre scese in pedana, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile. Adesso l’attenzione delle italiane sarà riposta sulla prova a squadre, dove comunque servirà subito una grande impresa nei quarti di finale contro l’Ucraina.

Martina Criscio è stata sconfitta con il punteggio di 15-10 dall’ungherese Luca Szucs. Un assalto che era rimasto in equilibrio fino al 10-10, quando poi è arrivato il break decisivo di cinque stoccate da parte della magiara.

Eliminazione anche per Michela Battiston, che si è arresa per 15-12 all’ungherese Lisa Pusztai. La sfida è partita malissimo per l’azzurra, che si è trovata sotto di sette stoccate (1-8). La friulana ha tentato la rimonta ed è arrivata anche sul -1 (12-13), subendo poi altre due stoccate da Pusztai.

Anche quello di Chiara Mormile era un accoppiamento difficile ai sedicesimi. Purtroppo l’azzurra si è arresa per 15-10 alla francese Cecilia Berder. L’assalto era rimasto in equilibrio nelle prime fasi, con la transalpina che ha preso poi il largo in maniera decisiva.