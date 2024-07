Scherma, Samele vince il derby con Curatoli ed è ai quarti delle Olimpiadi

Luigi Samele stacca il biglietto per i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo sciabolatore pugliese si è imposto nel derby azzurro degli ottavi contro Luca Curatoli per 15-12, in un assalto combattuto tra i due compagni di squadra.

Avvio di assalto equilibrato (4-4), poi Curatoli tenta un primo allungo, portandosi sul 7-4. Samele, però, riesce a reagire e si porta ad una sola stoccata di ritardo. Si entra poi nella fase caldissima dell’assalto sul 10 pari ed è qui che Samele piazza due stoccate consecutive fondamentali. L’argento olimpico di Tokyo tiene il vantaggio e chiude sul 15-12.

Nei quarti di finale Samele affronterà l’egiziano Mohamed Amer, che ha sorprendentemente sconfitto all’ultima stoccata per 15-14 il georgiano Sandro Bazadze. Un assalto incredibile, con anche una serie di proteste con i giudici, con lo sciabolatore africano capace di infilare le ultime due stoccate da 13-14. Si era fermato ai sedicesimi, invece, il terzo azzurro in gara, Michele Gallo, sconfitto dal cinese Shen per 15-6 e che ha riportato la Cina nei quarti della sciabola maschile dall’edizione casalinga di Pechino 2008.