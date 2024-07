Scherma, Samele si giocherà il bronzo alle Olimpiadi. Oh Sanguk domina la semifinale

Non ci sarà una finale per l’oro per la scherma azzurra nella prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma Luigi Samele scenderà comunque in pedana per vincere una medaglia. Lo sciabolatore pugliese proverà a vincere il bronzo nella finalina contro l’egiziano Ziad Elsissy, dopo che è stato sconfitto in semifinale dal sudcoreano Oh Sanguk con il punteggio di 15-5.

Un assalto assolutamente a senso unico, con l’asiatico che ha dominato. Samele era partito bene, portandosi sul 3-0, ma da quel momento Oh non ha più lasciato scampo al nostro portacolori. Il sudcoreano si è portato prima sull’8-4 e poi ha allungato ulteriormente sul 13-4. La testa di serie numero tre ha concluso 15-5 ed è il grande favorito per la medaglia d’oro.

In finale Oh Sanguk affronterà il tunisino Fares Ferjani, che ha superato per 15-11 l’egiziano Elsissy, regalando alla Tunisia la prima storica medaglia nella scherma maschile. L’appuntamento con la finale del bronzo di Samele è alle 21.05.

Il pugliese va a caccia della sua seconda medaglia olimpica individuale della carriera dopo l’argento di Tokyo 2020. Elsissy, invece, ha la possibilità di riportare l’Egitto sul podio olimpico per la seconda volta dopo l’argento nel 2012 nel fioretto con Abouelkassem.