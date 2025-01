Scherma: tredici sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a Plovdiv in Coppa del Mondo

Una folta squadra azzurra alla conquista di Plovdiv, città della Bulgaria che ospita questo fine settimana la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità sciabola. Sono infatti complessivamente tredici gli azzurri che saliranno in pedana per il tabellone finale, rispettivamente nove nella categoria femminile e quattro in quella maschile.

In campo femminile, oltre Michela Battiston, già qualificata per merito del ranking, hanno staccato il pass per l’ultimo atto anche Chiara Mormile, Mariella Viale, Michela Landi e Manuela Spica, artefici di una positiva fase a gironi grazie ad un percorso netto da parte di tutte ad eccezione dell’ultima atleta citata, che ha raccolto cinque successi ed una sconfitta. Carlotta Fusetti, Alessia Di Carlo ed Eloisa Passaro hanno poi affrontato a viso aperto il tabellone preliminare conducendo con personalità gli assalti. Out invece Benedetta Fusetti e Rebecca Gargano, le quali hanno dovuto lasciare la gara all’ultimo incontro, mentre Gaia Karola Carafa si è fermata nel tabellone da 128.

Più sfortunato il comparto maschile, dove ha raggiunto Luigi Samele (al rientro) e Michele Gallo anche Pietro Torre, capace di condurre una fase a gironi senza patemi conquistando sei vittorie su sei. Edoardo Cantini, regolando il bulgaro Gospodinov e il kazako Chuprakov, è invece dovuto passare per i gironi. Fuori invece Dario Cavaliere, Giorgio Marciano, Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.

La squadra tricolore ha dovuto poi fare a meno di Luca Curatoli, il quale ha saltato la trasferta per una problematica fisica, mentre nel riscaldamento Matteo Neri ha accusato un risentimento muscolare, motivo per cui non è potuto salire in pedana.