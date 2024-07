Scherma, Paolo Azzi: “Qualità degli arbitri inadeguata. Oggi si è superata ogni immaginazione”

La rabbia, la delusione, le polemiche proseguiranno ancora per molto tempo. La finale del fioretto maschile individuale ha scatenato l’ira di Filippo Macchi, di Stefano Cerioni, del CONI e della Federscherma nella veste ovviamente del presidente Paolo Azzi, che ha già confermato che avanzerà una proposta formale alla Federazione Internazionale e al CIO per l’arbitraggio della finale olimpica.

Probabilmente questa protesta non porterà a nulla e la finale non cambierà il suo esito, ma è chiaro il segnale di come l’Italia sia ormai esasperata da una serie di arbitraggi inaccettabili tra scherma, judo e boxe.

Queste le prime dichiarazioni di Paolo Azzi ai microfoni della Rai: “Sono d’accordo con il Presidente Malagò. Non mi sono mai sentito così e non ho mai avuto l’abitudine di attaccare gli arbitri nella mia vita. E’ qualcosa di inedito e quello che si è visto oggi è sopra ogni livello di immaginazione”.

Continua il numero uno della scherma italiana: “Il discorso del sorteggio degli arbitri è un problema, però è la qualità dell’arbitraggio che è stata al di sotto di una grandissima finale, perché Filippo Macchi ha fatto una finale meravigliosa da grande campione. Oggi meritava lui di vincere l’oro”.