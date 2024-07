Scherma, niente da fare per l’Italia: Ungheria superiore, sciabolatori fuori ai quarti delle Olimpiadi

Si ferma subito ai quarti di finale il cammino dell’Italia nella prova a squadre di sciabola maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre non è riuscito a sovvertire il pronostico contro la forte Ungheria, perdendo con il punteggio di 45-38. Adesso gli azzurri combatteranno per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Un buon avvio per gli azzurri che sono avanti dopo i primi tre assalti di due stoccate (15-13). Samele e Gallo mantengono avanti l’Italia sul +2 (25-23), ma Curatoli subisce un pesantissimo 7-3 da Szatmari, che ribalta completamente la sfida (28-30). Purtroppo Gemesi domina contro Curatoli e l’Ungheria aumenta ulteriormente il vantaggio (29-35). Alla fine Szilagyi e compagni amministrano e chiudono sul 45-38.

Adesso l’Ungheria affronterà in semifinale l’Iran, che ha sconfitto a sorpresa gli Stati Uniti all’ultima stoccata con il punteggio di 45-44. Nella parte alta la Corea del Sud ha superato il Canada per 45-33 ed affronterà la Francia che ha battuto l’Egitto per 45-41.

La scherma azzurra tornerà protagonista domani con la prova a squadre di fioretto femminile. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo comincerà la sua avventura nei quarti di finale contro l’Egitto dalle 11.50.