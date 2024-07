Scherma, Luigi Samele tiene alto l’onore dell’Italia ed è in semifinale nella sciabola!

L’Italia ha ancora la speranza di conquistare una medaglia nella prima giornata della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Luigi Samele ha, infatti, conquistato un posto in semifinale nell’individuale della sciabola maschile dopo aver superato l’egiziano Mohamed Amer con il punteggio di 15-13.

Una sfida davvero tiratissima e che ha visto l’africano partire fortissimo (0-4). Samele si è acceso e ha rimontato lo svantaggio, portandosi in vantaggio sul 6-5. Il pugliese ha poi infilato un break positivo, allungando sul +6 (11-5). Sembrava finita sul 14-11, ma Amer ha avuto la forza di reagire ancora e portarsi sul 14-13. A quel punto arriva la stoccata della vittoria per Samele, con l’egiziano che ha protestato lungamente con i giudici.

In semifinale Samele se la vedrà con il sudcoreano Oh Sanguk (ore 20.15), che ha superato nel suo quarto di finale il sorprendente canadese Arfa per 15-13, con il nordamericano che aveva clamorosamente eliminato l’ungherese Szilagyi nei sedicesimi e poi negli ottavi il francese Apithy. L’altra semifinale, invece, sarà un derby africano tra l’egiziano Ziad Elsissy ed il tunisino Fares Ferjani, che hanno sconfitto rispettivamente il tedesco Szabo ed il cinese Shen all’ultima stoccata per 15-14.