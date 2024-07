Scherma, Luigi Samele si conferma sul podio alle Olimpiadi: è bronzo nella sciabola!

Luigi Samele è una certezza e si conferma ancora una volta sul podio olimpico dopo l’argento di tre anni fa a Tokyo. Semplicemente fantastico il pugliese, che va a prendersi una meravigliosa medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella prova individuale di sciabola maschile, battendo l’egiziano Ziad Elsissy, numero uno del ranking mondiale con il punteggio di 15-12.

Ottima partenza di Samele nell’assalto, ma poi Elsissy sembra prendere il largo sul +3 (3-6). Il pugliese, però, piazza quattro stoccate consecutive e si riporta in vantaggio. L’azzurro allunga ulteriormente e sale sul +4 (11-7). Dal 13-8, però, Samele si blocca e l’egiziano rientra fino al -1. Per fortuna Samele non trema e piazza altre due stoccate che lo fanno volare sul podio.

Nei quarti di finale Samele aveva battuto un altro egiziano Mohamed Amer con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto combattutissimo. Negli ottavi, invece, il pugliese aveva superato nel derby azzurro Luca Curatoli per 15-12. Eliminazione ai sedicesimi, invece, per l’altro azzurro Michele Gallo, battuto dal cinese Shen per 15-6.

Questa di Samele è la prima medaglia per la scherma a Parigi 2024. Domani è il grande giorno del fioretto femminile con Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi, ma fari puntati anche sugli spadisti Davide Di Veroli, Federico Vismara ed Andrea Santarelli.