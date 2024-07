Scherma, Luigi Samele: “Incredibile aver vinto un’altra medaglia. La volevo e me la sono presa”

La quarta medaglia olimpica della sua carriera, la seconda – consecutiva – a livello individuale. Luigi “Gigi” Samele può festeggiare dopo essersi preso uno splendido bronzo nel torneo maschile di sciabola alle Olimpiadi di Parigi 2024, che fa seguito all’argento vinto a Tokyo tre anni fa.

Il pugliese ha regolato 15-12 l’egiziano Ziad El-Sissy all’interno di un Grand Palais gremito di un pubblico appassionatissimo di scherma. Intervistato da Rai Sport ha detto: “Ho visto Mattarella sulle tribune e ho pensato: qui ci rimango secco”, scherza.

Poi entrando nel dettaglio afferma: “Aver ottenuto due medaglie olimpiche individuali in due edizioni consecutive è incredibile. La verità è che bisogna crederci sempre: dal primo all’ultimo momento. Prima ho perso una semifinale contro un avversario con cui non ci ho capito quasi nulla, poi però sono riuscito a resettare, anche perché volevo prendermi questa gioia”.

Infine, il neo 37enne (compleanno lo scorso 25 luglio, ndr) ha chiosato: “Non sono più giovane, ma ho ancora tanto amore per questo sport. Gli assalti in questo impianto sono meravigliosi: c’è un pubblico incredibile, soprattutto pensando al fatto che a Tokyo fosse purtroppo tutto a porte chiuse. Per certi versi, invidio tennisti e calciatori che hanno sempre così tante persone sugli spalti”.