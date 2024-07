Scherma, le spadiste azzurre dominano con l’Egitto ed accedono alla semifinale olimpica

Si è alzato il sipario sulle prove a squadre nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono le spadiste ad aprire e l’Italia ha staccato il biglietto per le semifinali, dopo aver battuto l’Egitto con il punteggio di 39-26. Una sfida che non spaventava assolutamente il quartetto azzurro composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che si presenta da numero uno del ranking.

Santuccio si è portata subito comodamente in vantaggio (5-1). Le egiziane si sono portate sul -3 (11-8), con le azzurre che poi hanno gestito la situazione sempre con un divario di tre o quattro stoccate. Finalmente si accende Fiamingo e poi anche Rizzi va a costruire ulteriormente il vantaggio, che arriva anche sul +10 (32-22). Alla fine l’Italia ha chiuso per 39-26, accedendo alle semifinali.

Adesso per l’Italia ci sarà la sfida con la Cina. Le asiatiche hanno sconfitto nel loro quarto di finale l’Ucraina per 45-41 in un assalto decisamente equilibrato. Nella parte bassa del tabellone saranno, invece, Polonia (31-29 contro gli Stati Uniti) e Francia (37-31 con la Corea del Sud) ad affrontarsi.

La semifinale delle azzurre contro le cinesi è in programma alle ore 15.50. L’eventuale finale per la medaglia d’oro sarà alle 20.30; mentre quella per il bronzo si terrà alle 19.30.