Scherma, il tabellone della spada maschile. Possibile Di Veroli-Borel ai quarti

Domani oltre alle fiorettiste, cominceranno la loro Olimpiade anche gli spadisti azzurri. In pedana scenderanno Davide Di Veroli, Federico Vismara ed Andrea Santarelli. Le ambizioni da medaglia ci sono sicuramente, soprattutto con Di Veroli e Vismara che hanno tutte le carte in regola per salire sul podio, anche se il percorso sarà decisamente duro.

I tre azzurri cominceranno tutti dai sedicesimi di finale. Nella parte alta è presente Federico Vismara, che avrà come primo avversario l’olandese Tulent. Negli ottavi di finale con ogni probabilità il lombardo affronterà il francese Midelton, con un assalto che aprirà le porte dei quarti di finale, dove l’azzurro quasi sicuramente si troverà di fronte l’ungherese Koch, testa di serie numero e sicuramente uno dei candidati alla medaglia d’oro. Servirà una grande impresa per sognare il podio.

La strada di Davide Di Veroli alle Olimpiadi di Parigi 2024 partirà con il ceco Rubes. Negli ottavi di finale il romano aspetterà il vincente della sfida tra il giapponese Yamada e il rappresentante di Hong Kong, Ho. Un assalto subito complicato, ma mai come l’eventuale quarto di finale che aspetta l’azzurro. Infatti sulla strada verso le medaglie ci potrebbe essere un assalto durissimo contro il francese Borel, numero tre del seeding, anche se il transalpino dovrà stare molto attento al giapponese Minobe.

Di Veroli è nella parte bassa del tabellone, quella presieduta dall’altro ungherese Siklosi. Anche in questo quadrante è presente Andrea Santarelli, che avrà subito un assalto molto complicato ai sedicesimi contro l’israeliano Freilich. Una vittoria potrebbe davvero lanciare l’azzurro verso anche gli ottavi di finale, dove a quel punto ci sarebbe proprio l’ostacolo Siklosi.