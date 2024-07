Scherma, il tabellone del fioretto maschile: gli avversari di Marini, Macchi e Bianchi

La terza giornata della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 vedrà scendere in pedana i fiorettisti. Grandissima attesa in casa Italia, visto che toccherà a Tommaso Marini, che va a caccia di una storica tripletta avendo in suo possesso il titolo mondiale e quello europeo. Ci saranno anche Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, assolutamente tra gli outsider di lusso per salire sul podio.

Marini si presenta ovviamente da numero uno del tabellone e comincerà il suo cammino dai sedicesimi contro il vincente dell’assalto tra il canadese Broszus e Schembri, rappresentante delle Isole Vergini. Il livello si alzerà sicuramente agli ottavi, dove la sfida sarà con uno tra il giapponese Shikine ed il francese Pauty. Assalto assolutamente da non sottovalutare e che deve comunque portare Marini ad un quarto di finale probabilmente contro l’americano Massialas o il giapponese Iimura.

Il secondo quadrante, quello che dovrà portare all’avversario si spera in semifinale di Marini, vede protagonisti sicuramente il campione olimpico in carica Cheung Ka Long e soprattutto il francese Enzo Lefort, che lo scorso anno ha fatto finale contro l’azzurro nel Mondiale di Milano.

Nel terzo quadrante c’è davvero grande equilibrio ed è difficile trovare un favorito su altri. C’è Filippo Macchi, che se la vedrà subito con il cinese Xu. Successivamente agli ottavi una delicata sfida con il vincente del match tra il giapponese Matsuyama e il francese Mertine. L’eventuale quarto potrebbe essere con uno tra l’egiziano Hamza e lo spagnolo Llavador.

L’ultima parte di tabellone è quella di Guillaume Bianchi, che comincerà il suo cammino con il canadese Van Haaster. Nell’eventuale ottavi ci sarà la sfida con il vincente tra il ceco Choupenitch e il polacco Siess. Quasi sicuramente in caso di qualificazione ai quarti di finale ci sarà un assalto difficilissimo con l’americano Nick Itkin, numero due del tabellone.