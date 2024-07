Scherma, il tabellone del fioretto femminile. Volpi dalla parte di Kiefer, Thibus sulla strada di Favaretto ed Errigo

L’Italia ha messo un circoletto rosso sulla data di domani, visto che alle Olimpiadi di Parigi 2024 è in programma la prova individuale di fioretto femminile. In pedana scenderanno Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto, tutte e tre con la possibilità di salire sul podio, anche sul gradino più alto. Andiamo a vedere, però, quale sarà il cammino delle tre azzurre, che inizieranno già dai sedicesimi.

Arianna Errigo si presenta da testa di serie numero uno e comincerà affrontando la vincente dell’assalto tra la filippina Catantan e la brasiliana Pistoia. Agli ottavi il livello si alza maggiormente con la sfida con la francese Lacheray o la giapponese Miyawaki. Sfide comunque che non devo spaventare la portabandiera azzurra, che si giocherà l’accesso alla zona medaglie probabilmente contro la canadese Guo Zi Jia o l’americana Scruggs.

Il sogno è quella di una semifinale azzurra, visto che Errigo potrebbe incrociare Martina Favaretto. La toscana inizierà con la sfida contro l’egiziana Amr Hossny e poi se la vedrà con ogni probabilità con la francese Ranvier. Un assalto decisamente complicato e che si spera possa portare ad una sfida nei quarti davvero molto insidiosa. In questa zona di tabellone, infatti, la testa di serie più alta è la polacca Walczyk-Klimaszyk, ma per lei ci sarà subito al secondo turno un super scontro con la francese Ysaora Thibus, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni, ma che rimane una seria candidata alle medaglie.

La parte bassa del tabellone è quella presieduta dall’americana Lee Kiefer e da Alice Volpi, che sono le maggiori indiziate a raggiungere la semifinale. La toscana comincerà il suo cammino contro la polacca Lyczbinska, mentre negli ottavi incrocerà la vincente dell’assalto tra la giapponese Ueno e la rumena Calugareanu. L’eventuale quarto di finale dovrebbe vedere impegnata Volpi contro una tra la tedesca Sauer e la giapponese Azuma. Tutte sfide da non sottovalutare, ma è chiaro come l’obiettivo di Volpi, come quello delle altre compagne di squadra, è quello di arrivare in semifinale.