Scherma, fiorettiste senza medaglie. Volpi perde la finale del bronzo, Kiefer ancora d’oro

Per la seconda Olimpiade consecutiva l’Italia non conquisterà una medaglia nella prova individuale di fioretto femminile. Una delusione enorme, perchè le aspettative erano veramente enormi sulle tre azzurre oggi presenti in pedana, con Alice Volpi ancora una volta quarta come a Tokyo e con Arianna Errigo e Martina Favaretto eliminate nei quarti di finale all’ultima stoccata.

Purtroppo anche nella finalina per il bronzo è arrivata una sconfitta per Volpi, battuta per 15-12 dalla canadese Eleanor Harvey al termine di una sfida che ha visto la toscana sempre all’inseguimento. L’azzurra è partita malissimo (1-6), poi ha reagito arrivando sul 10-10, ma nuovamente Harvey ha allungato e chiuso sul 15-12.

A mettersi al collo la medaglia d’oro è stata ancora una volta Lee Kiefer. L’americana si laurea campionessa olimpica per la seconda edizione consecutiva dei Giochi, battendo nella storica finale tutta americana la connazionale Lauren Scruggs con un perentorio 15-5.

Come detto purtroppo Arianna Errigo e Martina Favaretto sono state eliminate nei quarti di finale all’ultima stoccata, battute per 15-14 rispettivamente da Scruggs e Harvey. Ovviamente adesso le fiorettiste azzurre dovranno reagire prontamente nella gara a squadre, dove l’Italia si presenta da favorita.