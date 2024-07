Scherma, Filippo Macchi è in finale alle Olimpiadi! Sfida per l’oro contro Cheung

Filippo Macchi interrompe il digiuno di finali individuali alle Olimpiadi di Parigi 2024 per l’Italia. Il toscano scenderà in pedana alle 22.10 per giocarsi la medaglia d’oro contro il campione olimpico in carica Cheung Ka Long, rappresentante di Hong Kong. Una prestazione fenomenale quella dell’azzurro in semifinale contro Nick Itkin, con Macchi che si è imposto per 15-11 in un assalto gestito perfettamente dal nostro portacolori.

L’unico momento di difficoltà è stato ad inizio assalto, con Itkin che si è trovato avanti per 3-0. Macchi ha reagito prontamente, pareggiando i conti. Nuovamente avanti l’americano sul 5-3, ma ancora quattro stoccate di fila dell’azzurro per passare in vantaggio. Da quel momento Macchi è stato eccezionale, avendo sempre la precedenza su Itkin e dominando assolutamente sul ferro. L’azzurro allunga sul 12-7 e poi gestisce tutto alla grande, chiudendo 15-11.

Nell’altra semifinale come detto è stato Cheung Ka Long ad imporsi sul giapponese Kazuki Iimura anche lui con il punteggio di 15-11 e al termine di un assalto che ha sempre visto in controllo il rappresentante di Hong Kong.

Per l’Italia è la terza finale olimpica consecutiva nella prova individuale di fioretto maschile dopo le due raggiunte da Daniele Garozzo a Rio 2016 e Tokyo 2020. In Brasile il siciliano vinse la medaglia d’oro, mentre in Giappone conquistò l’argento, perdendo proprio da Cheung.