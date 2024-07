Scherma, Arianna Errigo: “Sarà un’Olimpiade speciale, mi auguro di salire sul podio”

Portabandiera ma anche atleta pronta a giocarsi le sue chance per le medaglie nelle gare di scherma: Arianna Errigo vuole vivere le Olimpiadi di Parigi 2024 a tutto tondo godendosi anche il fatto di essere mamma. Raggiunta dall’Ansa, prima della partenza per la capitale francese ha detto: “Sono alla mia quarta Olimpiade ed ora anche da portabandiera e da mamma. Pertanto è un’Olimpiade speciale. È una grande emozione per me. Sono felicissima”.

Poi, rispetto alle ambizioni nel fioretto femminile individuale e a squadre, la lombarda ha specificato: “Mi auguro di salire ancora sul podio. Mi aspetto di godermi la gara, di divertirmi e di dare il massimo. Dopo di che se dovesse arrivare il risultato, sarebbe senz’altro molto ma molto più bello”.

Arianna Errigo farà parte della squadra di fioretto femminile. Insieme a lei, che a livello olimpico ha già vinto 1 oro (a squadre) e 1 argento e 1 bronzo individuali, vi saranno a rappresentare l’Italia Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. I giorni di riferimento per il torneo individuale e quello a squadre saranno rispettivamente il 28 luglio e il 1° agosto.