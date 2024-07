Scherma, Alberta Santuccio conquista gli ottavi di finale alle Olimpiadi

Alberta Santuccio scaccia via la paura per la scherma italiana dopo un avvio davvero complicato per le spadiste azzurre nell’esordio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le dolorose e amarissime sconfitte di Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, entrambe arrivate nel minuto supplementare, finalmente è arrivata la prima vittoria con Santuccio, che ha superato la rappresentante di Singapore, Kiria Tikanah Abdul Rahman, con il punteggio di 15-10.

Dopo un iniziale equilibrio (4-4), Santuccio ha preso un buon margine con tre stoccate consecutive. L’argento iridato degli ultimi Mondiali di Milano ha toccato anche il +4 (9-5), con l’asiatica che poi ha accorciato a due stoccate di ritardo. Per fortuna nessun problema poi per la siciliana che ha concluso per 15-10.

Appuntamento ora ai quarti di finale per Santuccio (14.30), dove avrà un assalto decisamente complicato contro la francese Coraline Vitalis, che ha superato la polacca Knapik-Miazga con il punteggio di 15-9.

Il programma odierno della scherma prosegue ora con gli assalti dei sedicesimi di finale riguardanti la sciabola maschile con in pedana Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo.