Scherma, Alberta Santuccio accede ai quarti di finale alle Olimpiadi

Alessia Santuccio continua il suo cammino alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’unica azzurra rimasta in gara nella prova individuale di spada femminile si è qualificata per i quarti di finale dopo una bella vittoria contro la francese Coraline Vitalis con il punteggio di 15-10.

Dopo un avvio complicato (1-3), Santuccio si è sciolta e ha messo la testa avanti. La siciliana ha preso il comando della sfida, passando in vantaggio. Stoccata dopo stoccata Santuccio ha preso il largo, trovandosi sul +5 (12-7). Da quel momento è bastato solo amministrare, con l’azzurra che ha concluso 15-10.

Nei quarti di finale l’azzurra affronterà l’estone Nelli Differt, che ha superato all’ultima stoccata nel minuto supplementare la polacca Klasik con il punteggio di 11-10.

L’assalto tra Santuccio e Differt è in programma per le 15.50. In caso di vittoria si aprirebbe la zona medaglie per l’azzurra, che affronterebbe in semifinale la vincente tra la numero uno del mondo e rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, e l’ucraina Olena Kryvytska.