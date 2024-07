Sardinia Cup pallanuoto 2024: il calendario delle partite dell’Italia, orari, avversarie, tv

La Sardinia Cup 2024 di pallanuoto andrà in scena ad Alghero, in Sardegna, da domani, giovedì 4, a sabato 6 luglio: l’Italia, in piena preparazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, affronterà un quadrangolare con Croazia, Grecia e Spagna.

Il Settebello di Alessandro Campagna giocherà sempre alle ore 20.45: esordio domani contro la Grecia, secondo incontro venerdì contro la Spagna, e gran chiusura sabato contro la Croazia. I match che vedranno protagoniste le altre Nazionali si giocheranno alle ore 18.45.

La diretta tv della Sardinia Cup 2024 sarà affidata per le partite dell’Italia a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile per le partite dell’Italia su Rai Play e per gli altri match su Waterpolo Channel, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match dell’Italia, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO SARDINIA CUP 2024

Giovedì 4 luglio

18:45 Croazia-Spagna – Waterpolo Channel

20:45 Italia-Grecia – Rai Sport HD, Rai Play

Venerdì 5 luglio

18:45 Grecia-Croazia – Waterpolo Channel

20:45 Spagna-Italia – Rai Sport HD, Rai Play

Sabato 6 luglio

18:45 Grecia-Spagna – Waterpolo Channel

20:45 Croazia-Italia – Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMA SARDINIA CUP 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: partite dell’Italia su Rai Sport HD.

Diretta streaming: partite dell’Italia su Rai Play, gli altri match su Waterpolo Channel.

Diretta Live testuale: per i match dell’Italia su OA Sport.