Pallanuoto: il Setterosa batte Israele e si qualifica alle Super Final di World Cup

Serviva battere Israele e il successo è arrivato (per la seconda volta in una settimana). La Nazionale italiana di pallanuoto femminile conquista l’accesso alla Super Final della World Cup grazie al trionfo odierno per 17-12: appuntamento ad aprile contro Cina, Giappone, Spagna, Olanda, Grecia, Australia e Ungheria.

Sfida a senso unico quella contro le israeliane, anche se c’è stata più sofferenza del previsto. Dopo metà gara alla pari arriva il sorpasso netto nel terzo quarto per la banda di Carlo Silipo, con la solita super Dafne Bettini, autrice oggi di sei reti.

Italia-Israele 17-12

Italia: Condorelli, Leone 5, Cordovani, Gant, Cergol 1, Giustini 1, Colletta, Bettini 6 (1 rig), Ranalli 2 (1 rig), Cocchiere 2, Papi, Sesena, Rosta, Cassarà. All. Silipo.

Israele: Kakuzin, Yaacobi, Katzir, Bogachenko 3 (1 rig), Levi 1, Futorian, Rahum 1, Raz, Tirosh 3 (1 rig), Sasover 1, Markovsky 1 (rig), Gazit, Karpati, Wissman 2. All. Mavrotas.

Arbitri: Johnson (AUS) e Cabans (ESP)

Note: parziali 3-2, 4-5, 6-2, 4-3. Uscite per limite di falli Gant nel terzo, Cordovani e Yaacoby nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/8 + 2 rigori e Israele 4/9 + 3 rigori.

Le parole di Carlo Silipo: “Le conclusioni sono quelle di un torneo giocato bene che ci fornisce delle basi e indicazioni sule quali poter lavorare per il futuro. Tra quelle principali, che non riguarda la tecnica e la tattica, è avere questa forza mentale di vincere partite come quella di sabato contro l’Ungheria. Sono contento di questa prima uscita con questo gruppo”.