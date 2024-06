Pallanuoto, Italia-Francia 10-5 nell’amichevole di Roma

A Roma è iniziata la marcia d’avvicinamento del Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024: a margine della prima giornata di gare del 60° Trofeo Settecolli, allo Stadio del Nuoto, la Nazionale italiana di pallanuoto maschile ha battuto in amichevole la Francia per 10-5.

Nel primo quarto Cannella sblocca lo score in superiorità numerica, poi Vanpeperstraete a uomini pari sigla l’1-1. Nella seconda frazione Thomas Vernoux porta in vantaggio i transalpini su rigore, poi però l’Italia dapprima impatta con Iocchi Gratta e poi opera il sorpasso con Di Somma, ma Izdinsky, con l’uomo in più, sigla la rete del 3-3.

Nel terzo periodo la Francia torna in vantaggio con Bouet, ma Condemi pareggia, poi i transalpini si portano ancora avanti con la rete in superiorità di Thomas Vernoux. Iocchi Gratta impatta ancora con l’uomo in più, poi Cannella a fil di sirena sigla la rete del 6-5.

Nell’ultimo quarto il Settebello dilaga: Condemi trova il primo break dell’incontro, poi Cannella sigla il +3. La Francia non segna più e l’Italia non si volta più indietro: il rigore di Cannella vale il 9-5, poi con l’ultimo possesso Iocchi Gratta doppia i transalpini fissando lo score sul definitivo 10-5.

TABELLINO

Italia-Francia 10-5

Italia: Del Lungo, Condemi 2, Damonte, Marziali, Velotto, Cannella 4 (1 rig.), Renzuto Iodice, Alesiani, Iocchi Gratta 3, Bruni, Di Somma 1, Dolce, Nicosia, Cassia, Gianazza. All. Campagna.

Francia: Dubois, Saudadier, Crousillat, Bouet 1, Nardon, T. Vernoux 2 (1 rig.), M. Vernoux, Bjorch, Izdinsky 1, Bodegas, Vanpeperstraete 1, De Nardi, Fontani, Do Carmo, Mas. All. Bruzzo.

Arbitri: Petronilli e Colombo.

Note – Parziali 1-1, 2-2, 3-2, 4-0. Usciti per limite di falli Bouet (F), Vanpeperstraete (F) e Condemi (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/13 + un rigore e Francia 2/12 + un rigore. Spettatori 6000 circa.