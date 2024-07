Rugby, Mondiali U20 2024: l’Italia batte la Spagna per 28-15 e centra la salvezza. Finale per il 9° posto con la Georgia

L’Italia vince la semifinale per il 9° posto dei Mondiali U20 di rugby, fa un passo in avanti rispetto alla scorsa edizione, quando fu 11ma, e conquista il diritto di disputare la prossima edizione della rassegna iridata di categoria: a Stellenbosch gli azzurrini superano i pari età della Spagna per 28-15 e sfideranno venerdì 19 luglio alle ore 14.30 la Georgia a Città del Capo per il 9° posto.

Nel primo tempo l’Italia va in vantaggio all’8’ con la meta di Milano trasformata da Brisighella, ma al 32’ la Spagna accorcia con la marcatura non trasformata di Carmona, mentre proprio al 40’ la meta non trasformata di Scalabrin manda gli azzurrini al riposo sul 12-5.

Nella ripresa l’Italia allunga con la meta tecnica al 48′, ma la Spagna torna in scia già al 50’ con la marcatura di Gonzalez trasformata da Otamendi, accorciando ulteriormente al 58’ col piazzato di Otamendi che vale il 19-15. L’Italia torna a distanza di break al 66’ con la punizione di Brisighella e poi va a +10 al 73’ con Brisighella, sempre dalla piazzola. Chiude i conti al 79′, sempre con un piazzato, Brisighella per il definitivo 28-15.

TABELLINO

Cape Town – Stellenbosch, “Danie Craven Stadium”

World Rugby U20 Championship | Playoff 9°-12° posto

Domenica 14.07.2024, kick-off ore 14:00

ITALIA U20 v SPAGNA U20 28-15 (p.t. 12-5)

Marcatori: PT 8’ m. Milano, t. Brisighella (7-0); 32’ m. Carmona, n.t. (7-5); 40’ m. Scalabrin, n.t. (12-5). ST 48’ m. di punizione Italia (19-5); 50’ m. H. Gonzalez, t. Otamendi (19-12); 58’ c.p. Otamendi (19-15); 66’ c.p. Brisighella (22-15); 73’ c.p. Brisighella (25-15); 79’ c.p. Brisighella (28-15).

Italia U20: 15 Mirko Belloni; 14 Marco Scalabrin (69’ 22 Martino Pucciariello), 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo (77’ Patrick De Villiers), 11 Francesco Imberti; 10 Simone Brisighella, 9 Lorenzo Casilio (43’ Mattia Jimenez), 8 Jacopo Botturi (C), 7 Nelson Casartelli (75’ 20 Cesare Zucconi), 6 Giacomo Milano; 5 Piero Gritti, 4 Samuele Mirenzi (43’ Mattia Midena); 3 Davide Ascari (55’ 17 Francesco Gentile), 2 Valerio Siciliano (77’ 16 Vittorio Padoan), 1 Federico Pisani (78’ 18 Nicola Bolognini). A disposizione: 16 Vittorio Padoan, 17 Francesco Gentile, 18 Nicola Bolognini, 19 Mattia Midena, 20 Cesare Zucconi, 21 Mattia Jimenez, 22 Martino Pucciariello, 23 Patrick De Villiers. Head Coach: Roberto Santamaria.

Spagna U20: 15 Lucien Richardis; 14 Julien Burguillos (68’ 23 Martino Serrano), 13 Alberto Carmona, 12 Yago Fernandez Vilar (63’ 22 Gabri Rocaries), 11 Hugo Pichardie; 10 Gonzalo Otamendi, 9 Javier Lopez de Haro (63’ 21 Unax Zuriarrain); 8 Valentino Rizzo ((47’ – 57’ 17 Alberto Gomez), 7 Jokin Zolezzi, 6 Nicolas Moleti (69’ 20 Nicolas Gali); 5 Manex Ariceta Maestro (C – 73’ 19 Antonio Gamez), 4 Pablo Guirao; 3 Aniol Franch (58’ 17 Alberto Gomez), 2 Diego Gonzalez (58’ 16 Davide Gallego), 1 Hugo Gonzalez (78’ 18 Adam Llinares). A disposizione: 16 Davide Gallego, 17 Alberto Gomez, 18 Adam Llinares, 19 Antonio Gamez, 20 Nicolas Gali, 21 Unax Zuriarrain, 22 Gabri Rocaries, 23 Martino Serrano. Head Coach: Ricardo Martinena.

Arbitro: Nehuén Jauri Rivero (UAR). TMO: Tual Trainini (FFR).

Cartellini: 7’ giallo a Jokin Zolezzi (SPA); 47’ giallo a Aniol Franch (SPA).

Calciatori: Simone Brisighella (ITA) 4/5; Gonzalo Otamendi (SPA) 3/3.

Note: terreno appesantito ma in discrete condizioni malgrado le continue piogge del periodo, temperatura 11°. Punti classifica: Italia U20 4, Spagna U20 0. L’Italia U20 si qualifica per la Finale 9°-10° posto e conserva la partecipazione al World Rugby U20 Championship 2025.