Rugby, Italia U20-Spagna U20 36-5 nell’ultima amichevole prima della Coppa del Mondo di categoria

A San Benedetto del Tronto, nell’ultimo test amichevole prima della Coppa del Mondo di categoria, l’Italia Under 20 di rugby supera con il netto score di 36-5 i pari età della Spagna: sei le mete messe a segno dagli azzurrini, contro l’unica marcatura messa a referto dagli iberici.

TABELLINO

San Benedetto del Tronto (AP), Stadio “Nelson Mandela”

Test Amichevole – Sabato 15.06.2024, kick-off ore 18:00

ITALIA U20 v SPAGNA U20 36-5 (p.t. 19-5)

Marcatori: PT 6’ m. Gentile, n.t. (5-0); 17’ m. Guillermo, n.t. (5-5); 34’ m. punizione Italia (12-5); 40’ m. punizione Italia (19-5). ST 58’ m. Gasperini, t. Brisighella (26-5); 73’ m. Padoan, t. Brisighella (31-5); 78’ m. Zanandrea, n.t. (36-5).

ITALIA U20: Imberti; Scalabrin (55’ Belloni M.), Zanandrea (41’ Bini), Bozzo (36’ De Villiers), Belloni L. (52’ Fusari); Pucciariello (41’ Brisighella), Casilio (39’ Jimenez – 65’ Sari); Botturi (60’ Bettini), Bellucci (50’ Casartelli), Zucconi (50’ Milano); Redondi (41’ MIrenzi), Midena; Ascari (35’ Pisani), Siciliano (40’ Padoan – 41’ Gasperini), Gentile (59’ Bolognini). A disposizione: Padoan, Pisani, Bolognini, Gasperini, Milano, Jimenez, Sari, De Villiers, Bettini, Casartelli, Belloni M., Brisighella, Mirenzi, Fusari, Bini. Head Coach: Roberto Santamaria.

SPAGNA U20: Ponce; Burguillo, Carmona (60’ Gali), Fernández, Guillermo; Richardis Infer (45’ López De Haro); Rizzo (60’ Velasco), Zolleti, Moleti; Ariceta (41’ Gámez), Serrano (45’ Linares); Franch (45’ Reyes), Gallego (41’ Ofojetu), Gonzalez (4’ Massoni). A disposizione: Gómez, Massoni, Reyes, Gámez, Linares, Ofojetu, Velasco, López De Haro, Gali, Zuriarrain, Rocaries, González. Head Coach: Ricardo Mantinena.

Arbitro: Manuel Bottino. Assistenti: Gabriel Chirnoaga e Dario Merli. Quarto Uomo: Giacomo Favorino.

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Pucciariello (ITA) 0/1; Carmona (SPA) 0/2; Brisighella (ITA) 2/3.

Player of the Match: Gentile (ITA).

Note: PT 19-5. Giornata calda e soleggiata, terreno in perfette condizioni, spettatori 1843.