Ranking WTA (29 luglio 2024), Iga Swiatek sempre al top, Paolini costante quinta.

Nuova settimana di aggiornamento del ranking WTA dopo Praga e Iasi, tornei che non hanno visto al via le big della classifica, impegnate a prepararsi per le Olimpiadi per buona misura (fanno eccezione Sabalenka e Jabeur, dirette verso Washington).

Totale stabilità nelle prime dieci posizioni: Iga Swiatek perde dei punti solo perché l’anno scorso aveva vinto nella sua Polonia, ma i punti di vantaggio su Coco Gauff non sono colmabili nel breve termine in nessun modo possibile e immaginabile. Stabile al quinto posto Jasmine Paolini, che invece nelle prossime settimane avrà concrete chance (dopo le Olimpiadi, che non assegnano punti) di andare all’assalto delle Big Four.

RANKING WTA

Lunedì 29 luglio 2024

1 Iga Swiatek 11005

2 Coco Gauff 8173

3 Aryna Sabalenka 7061

4 Elena Rybakina 6376

5 Jasmine Paolini 5373

6 Jessica Pegula 4665

7 Qinwen Zheng 4025

8 Maria Sakkari 3925

9 Danielle Collins 3702

10 Barbora Krejcikova 3573

In casa Italia, la perdita dei punti del WTA 250 di Losanna vinto lo scorso anno fa sì che Elisabetta Cocciaretto perda 15 posti. Rimangono 5 le azzurre in top 100, seppur con variazioni minime nel resto delle situazioni.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 29 luglio 2024

5 Jasmine Paolini 5373

61 Elisabetta Cocciaretto 947 (-15)

65 Lucia Bronzetti 928 (+2)

76 Martina Trevisan 858 (-2)

91 Sara Errani 783 (+4)

183 Lucrezia Stefanini 410 (-25)

252 Nuria Brancaccio 285 (-1)

279 Giorgia Pedone 238 (-1)

311 Camilla Rosatello 210 (-3)

313 Miriana Tona 209 (-3)