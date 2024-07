Ranking ATP, Sinner resta n.1 dopo Wimbledon: Alcaraz guadagna punti, ma resta dietro Djokovic

Jannik Sinner resta numero 1 del mondo al termine di Wimbledon 2024, nonostante l’eliminazione subita ai quarti di finale per mano del russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano rimane in vetta al ranking ATP con 9.570 punti all’attivo, ma ora il vantaggio si è assottigliato nei confronti dei più immediati inseguitori.

Il serbo Novak Djokovic occupa la seconda piazza con 8.460 punti all’attivo dopo aver perso l’atto conclusivo, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz staziona in terza piazza con 8.130 punti dopo aver alzato al cielo il trofeo sull’erba londinese. Rispetto a dodici mesi fa Sinner ha perso 320 punti (era stato semifinalista nel 2013), Djokovic ne ha guadagnati 100 (la finale paga di più rispetto al 2023), Alcaraz ha difeso la cambiale da 2000 punti derivante dal successo della passata annata agonistica.

Sono decisamente più attardati il tedesco Alexander Zverev (7.015), il russo Daniil Medvedev (6.525), l’australiano Alex de Minaur (4.185), il polacco Hubert Hurkacz (4.105) e il russo Andrey Rublev (4.070). Di seguito il ranking ATP dopo Wimbledon 2024. La settimana entrante non cambierà gli equilibri in top-5, poi ci saranno le Olimpiadi di Parigi 2024 che non assegneranno punti.

RANKING ATP DOPO WIMBLEDON (TOP-10)

1. Jannik Sinner (Italia) 9.570

2. Novak Djokovic (Serbia) 8.460

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.130

4. Alexander Zverev (Germania) 7.015

5. Daniil Medvedev (Russia) 6.525

6. Alex de Minaur (Australia) 4.185

7. Hubert Hurkacz (Polonia) 4.105

8. Andrey Rublev (Russia) 4.070

9. Casper Ruud (Norvegia) 4.030

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.770