Ranking ATP (29 luglio 2024): Jannik Sinner, 8a settimana da numero 1. Berrettini rientra nei 40!

Ottava settimana da numero 1 al mondo per Jannik Sinner. L’altoatesino resta in vetta alla graduatoria mondiale, e raggiunge nella graduatoria di chi ci è rimasto più a lungo nella storia John Newcombe e Juan Carlos Ferrero (che, è sempre bene ricordarlo, non è solo l’allenatore di Carlos Alcaraz, ma è stato un giocatore molto significativo soprattutto negli anni dal 2000 al 2005).

Resta sempre a un migliaio di punti l’accoppiata Novak Djokovic-Carlos Alcaraz, una situazione che almeno fino a Montreal non si modificherà, visto che le Olimpiadi, com’è noto, non assegnano punti in virtù delle beghe tra ITF, ATP e WTA. C’è una minima variazione soprattutto dovuta ai risultati di Umago, con Rublev che si pone davanti a Ruud.

RANKING ATP TOP-10

1. Jannik Sinner 9570

2. Novak Djokovic 8460

3. Carlos Alcaraz 8130

4. Alexander Zverev 6845

5. Daniil Medvedev 6525

6. Alex de Minaur 4185

7. Hubert Hurkacz 4105

8. Andrey Rublev 3885 (+1)

9. Casper Ruud 3880 (-1)

10. Grigor Dimitrov 3770

Le migliori notizie per la questione Italia arrivano da Matteo Berrettini, che recupera altre 10 posizioni con il back to back realizzato tra Gstaad e Kitzbuhel. Il romano torna a essere numero 4 del nostro Paese e si mette in chiara corsa per una testa di serie agli US Open, o almeno questo potrebbe fare nel caso in cui gli venissero concesse le possibilità tra Montreal e Cincinnati. +1 per Lorenzo Musetti con la finale di Umago, dietro gran recupero di Mattia Bellucci con i quarti ad Atlanta mentre avvicina i 250 Federico Arnaboldi con il successo al Challenger di Verona.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 9570

16. Lorenzo Musetti 2340 (+1)

34. Luciano Darderi 1331 (-1)

40. Matteo Berrettini 1215 (+10)

45. Matteo Arnaldi 1155 (-5)

48. Flavio Cobolli 1018

57. Lorenzo Sonego 881 (-3)

74. Fabio Fognini 749 (-4)

78. Luca Nardi 744 (-3)

125. Mattia Bellucci 481 (+21)

141. Stefano Napolitano 447 (-10)

150. Francesco Passaro 417 (-8)

155. Andrea Pellegrino 403 (+1)

158. Matteo Gigante 391 (-9)

174. Giulio Zeppieri 343