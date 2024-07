Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con la semifinale a Wimbledon? Montepremi stellare. E se battesse Djokovic…

Lorenzo Musetti si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano ha sovvertito il pronostico della vigilia contro lo statunitense Taylor Fritz, imponendosi al quinto set dopo una partita al cardiopalma.

Una vittoria magistrale per il talentuoso toscano, che rafforza la propria posizione nella top-20 del ranking ATP e che si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in terra britannica, dove ora se la dovrà vedere contro il formidabile serbo Novak Djokovic. Si sogna davvero in grande, ma ora bisognerà inventarsi una magia totale per coronare il sogno di disputare l’atto conclusivo come solo Matteo Berrettini è riuscito a fare nella storia tricolore.

Si tratta di un risultato davvero enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini qualificandosi alle semifinali di Wimbledon 2024? Il montepremi è davvero succulento, visto che stiamo parlando di 715.000 sterline (circa 845.500 euro). E se dovesse accedere alla finale? L’assegno sarebbe sontuoso, visto che parleremmo di 1,4 milioni di sterline. La vincitrice di Wimbledon festeggerà con 2,7 milioni di sterline.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MUSETTI CON LA SEMIFINALE A WIMBLEDON?

715.000 sterline (circa 845.500 euro).