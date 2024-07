Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la finale a Wimbledon? Montepremi milionario. E se vince il torneo…

Jasmine Paolini si è qualificata di forza alla finale di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. La tennista italiana ha vinto una partita tiratissima contro la croata Donna Vekic, riuscendo a rimontare dopo un brutto primo set e imponendosi al tie-break della terza frazione in maniera brillante. Secondo atto conclusivo in un torneo dello Slam per la talentuosa toscana, che qualche settimana fa perse contro la polacca Iga Swiatek al Roland Garros.

Una vittoria magistrale per la numero 5 del mondo, prima italiana a raggiungere la finale sui prati sacri del tennis mondiale e capace di guadagnarsi il diritto di fronteggiare la vincente del confronto tra la kazaka Rybakina e la ceca Krejcikova nel match che sabato pomeriggio metterà in palio il titolo. Si sogna davvero in grande dopo una splendida cavalcata, a dimostrazione del grande talento che l’allieva di Furlan sta sciorinando nell’ultimo anno.

Si tratta di un risultato davvero enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini qualificandosi alla finale di Wimbledon 2024? Il montepremi è davvero succulento, visto che stiamo parlando di 1,4 milioni di sterline (circa 1,66 milioni di euro). Se dovesse vincere il torneo festeggerà con 2,7 milioni di sterline (circa 3,2 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO PAOLINI CON LAFINALE A WIMBLEDON?

1,4 milioni di sterline (circa 1,66 milioni di euro).

E SE DOVESSE VINCERE IL TORNEO…

2,7 milioni di sterline (circa 3,2 milioni di euro).