Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli a Wimbledon? Altro passetto verso la top40. E se vincesse ancora…

Flavio Cobolli è approdato al secondo turno del tabellone principale del torneo di Wimbledon 2024 di tennis: l’azzurro, dunque, guadagna posizioni nel ranking ATP, nel quale ieri si trovava al numero 48 del mondo con 980 punti: Cobolli ora è al numero 46 virtuale a quota 1000, salendo di 2 posizioni ed incamerando 20 punti netti.

Il tennista azzurro, infatti, lunedì 15 luglio scarterà i 30 punti del Challenger di Milano 2023, mentre a Wimbledon ne ha già intascati 50. In caso di ulteriore successo, invece, l’azzurro col terzo turno andrebbe a 1050 punti, al 43° posto virtuale, mentre col passaggio al quarto turno si porterebbe a quota 1150, al 42° posto virtuale, inoltre con la qualificazione ai quarti salirebbe a 1350, in 29ma posizione virtuale.

L’azzurro con un eventuale approdo in semifinale andrebbe a 1750 punti, al 21° posto virtuale. Qualora la corsa di Cobolli non dovesse arrestarsi, allora con un passaggio in finale l’azzurro salirebbe a quota 2250, al 16° posto virtuale, infine con la vittoria anche nell’ultimo atto si porterebbe a quota 2950, al 14° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 15 LUGLIO

Ranking lunedì 1 luglio: 980, 48° posto.

Punti da scartare lunedì 15 luglio: 30 (Challenger Milano 2023).

Punti da incamerare lunedì 15 luglio: al momento 50 (Wimbledon 2024).

Ranking in caso di eliminazione al secondo turno: 1000, 46° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 1050 punti, 43° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 1150 punti, 42° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1350, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1750 punti, 21° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2250 punti, 16° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2950 punti, 14° posto virtuale.