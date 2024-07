Wimbledon, un Flavio Cobolli scatenato piega Hijikata a suon di vincenti e approda al secondo turno

Flavio Cobolli si prende la prima vittoria in carriera a Wimbledon! Una prova maiuscola quella del giocatore italiano che supera Rinky Hijikata in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Adesso l’azzurro affronterà uno tra Evans e Tabilo al secondo turno.

Come prevedibile, il match è davvero tiratissimo: Cobolli è il primo ad avere palle break nel terzo gioco, su un paio di chance Hijikata si salva con il servizio, mentre il romano ha rimpianti sul 30-40 per un passante di dritto sbagliato. A sua volta sul 3-2 è l’australiano a procurarsi due palle break, così come un’altra sul 4-3 e il tennista aussie ha grandi rimpianti per un dritto a campo aperto messo banalmente fuori. Dopo tutte queste possibilità, lo strappo decisivo lo dà Cobolli sul 5-5 con un eccezionale passante di dritto incrociato che vale il break decisivo che porta il parziale per 7-5 all’azzurro.

L’attuale numero 48 del mondo ha anche diverse possibilità per indirizzare immediatamente il secondo set: due palle break nel primo gioco che lasciano alcuni rimpianti per un errore di rovescio e un’altra occasione sull’1-1 bruciata per una risposta sotterrata sulla seconda del suo avversario. Alla fine sulla buccia di banana a inciampare è Cobolli che gioca un pessimo game sul 4-5: una stecca di dritto e un doppio fallo consegnano il secondo set per 6-4 nelle mani di Hijikata.

Anche nel terzo set ad avere per primo la possibilità di break è Cobolli, ma sbaglia un rovescio sicuramente fattibile sul 30-40 del primo game. I servizi diventano poi protagonisti fino al 3-3, quando l’azzurro mette grande pressione, si porta prima 0-40 e riesce ad ottenere il break alla quarta possibilità. Un break che frutta di fatto il set a Flavio per 6-4.

Nel quarto set è Cobolli ad andare per primo avanti 2-1 e servizio con un break ottenuto grazie a un altro super passante, ma Hijikata rientra immediatamente in un game ricco di frenesia ed errori nelle scelte per l’azzurro. Il giocatore a provarci di più in ogni scambio è però Flavio che di forza si prende un altro break sul 3-3, non sfrutta tre match point in risposta sul 5-3, ma va a prendersi il match con un gran turno di servizio tenuto sul 5-4, con un passante eccezionale sul 30-30.

La partita di Cobolli è sintetizzata dal numero di vincenti: sono addirittura 58 a fronte di 36 errori gratuiti, gli stessi del suo avversario che ha però messo a referto appena 38 vincenti, ben 20 in meno di Flavio. Aggressivo, deciso e convinto di andarsi a prendere questo match: la vittoria è quindi strameritata.