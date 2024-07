Quando torna Jannik Sinner? Calendario prossimi tornei: c’è una cambiale pesante, poi l’ultimo Slam

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo non sarà della partita ai Giochi, che andranno in scena nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Ieri era trapelata la voce di una febbre a 38 °C e si era detto che avrebbe raggiunto la sede dei Giochi nella giornata di giovedì, ma nel pomeriggio odierno è giunta la pesantissima notizia del forfait.

Il tennista italiano si trova costretto a rinunciare alla rassegna a cinque cerchi dopo essere già stato assente a Tokyo 2020 e il Bel Paese perde uno dei suoi volti simbolo, capace di conquistare gli Australian Open a inizio stagione e di issarsi in testa al ranking ATP, dopo che in autunno aveva contribuito in maniera decisiva al trionfo in Coppa Davis. Il 22enne avrebbe lottato per conquistare una medaglia sulla terra rossa del Roland Garros, dove poche settimane fa si è fermato in semifinale nel secondo Slam della stagione.

Quando tornerà in campo Jannik Sinner? Con buona probabilità lo dovremmo rivedere al Canada Open, ovvero il Masters 1000 di Montreal dove dovrà difendere l’intera cambiale: lo scorso anno si impose in questo evento (a Toronto), fu il suo primo successo in un torneo di questa categoria e fu l’inizio di una seconda parte di stagione rimarchevole. Appuntamento dal 6 al 12 agosto, per poi trasferirsi subito negli USA e prendere parte al Masters 1000 di Cincinnati (12-19 agosto).

La trasferta sul cemento nordamericano proseguirà negli States, ma in questo caso il vincitore degli ultimi Australian Open non avrà punti da difendere visto che dodici mesi fa uscì al primo turno contro Lajovic. Saranno due eventi di avvicinamento agli US Open, ultimo Slam della stagione in programma dal 26 agosto dall’8 settembre (lo scorso anno fu sconfitto dal tedesco Alexander Zverev in cinque set agli ottavi di finale). Si tratta di tre eventi cruciali per il numero 1 del mondo, che sarà chiamato a difendere la vetta del ranking ATP.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

6-12 agosto Masters 1000 Montreal

12-19 agosto Masters 1000 Cincinnati

26 agosto-8 settembre US Open