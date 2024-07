Quando la finale all-around di ginnastica artistica con Biles, Esposito e D’Amato? Programma, orario, tv

Manila Esposito e Alice D’Amato hanno regalato meraviglie nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024, facendo incetta di ammissioni alle finali di specialità: due per la campana (trave e corpo libero) e addirittura tre per la genovese (parallele asimmetriche, trave, corpo libero).

Le due azzurre saranno protagoniste anche nell’atto conclusivo del concorso generale individuale, che andrà in scena giovedì 1° agosto (ore 18.15). Le nostre portacolori parteciperanno all’atto conclusivo che incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero la ginnasta più completa sui quattro attrezzi.

Simone Biles partirà con i favori del pronostico, ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per distinguersi dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre. Le altre favorite sono la statunitense Sunisa Lee, la brasiliana Rebeca Andrade, l’algerina Kayla Nemour. Di seguito il calendario completo della finale all-around femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO FINALE ALL-AROUND OLIMPIADI 2024

Giovedì 1° agosto

18.15 Finale concorso generale individuale (all-around): con Manila Esposito e Alice D’Amato

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.