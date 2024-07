Preolimpico basket 2024 oggi in tv: calendario semifinali, orari, programma, streaming

Italia-Lituania. Sì, è vero, c’è Porto Rico-Messico più avanti nella notte, ma l’appuntamento clou di scena a San Juan è questo, con gli azzurri che devono battere i baltici per continuare a sperare nelle Olimpiadi di Parigi 2024 e, dunque, accedere a una finale che è vicina e lontana insieme.

Il primo dilemma degli azzurri è stato risolto: Danilo Gallinari. Nulla di grave per il suo infortunio, resta a disposizione e questa, dopo tanti timori della vigilia, è la miglior notizia. Il secondo riguarderà come trattare prima Domantas Sabonis e poi tutti gli altri, considerato anche che la Lituania finora non ha particolarmente convinto. Nell’altro confronto, Porto Rico chiaramente favorito con il Messico, che però ha mostrato una più che valida unità di squadra nel girone. In breve, è evoluto eccome da Torino 2016 (per chi ricorda quel Preolimpico).

SEGUI IL PREOLIMPICO DI BASKET SU DAZN A SOLI 9,99 € AL MESE

Le semifinali del Preolimpico di San Juan si giocheranno alle 22:00 di oggi e all’1:00 di quella che già sarà domenica 7 luglio. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Max (205 per Italia-Lituania) e in diretta streaming su SkyGo, Now (per Italia-Lituania) e DAZN (per entrambe le partite). OA Sport offrirà la Diretta Live testuale di Italia-Lituania, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PREOLIMPICO SAN JUAN OGGI

Sabato 6 luglio

Ore 22:00 Italia-Lituania – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

Domenica 7 luglio

Ore 1:00 Porto Rico-Messico

PROGRAMMA PREOLIMPICO SAN JUAN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205, Italia-Lituania)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Lituania)