Pogacar può vincere la Tripla Corona? Giro-Tour-Vuelta nello stesso anno: non ci è mai riuscito nessuno

Tadej Pogacar ha vinto Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, come soltanto sette uomini erano riusciti in passato. Il fuoriclasse sloveno si è seduto al banco insieme a grandi fenomeni del calibro di Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain, Marco Pantani: a 26 anni di distanza dalla magia del Pirata un uomo è riuscito a completare l’antologica accoppiata imponendosi nelle due corse a tappe più prestigiose e importanti al mondo.

Tadej Pogacar ha dominato in lungo e in largo i due eventi: ha vinto sei tappe alla Corsa Rosa indossando il simbolo del primato dalla seconda frazione e rifilando quasi dieci minuti di distacco al secondo classificato; si è imposto in sei frazioni alla Grande Boucle e ha inflitto più di sei minuti al danese Jonas Vingegaard, vincitore delle ultime due edizioni. Il 25enne ha fatto sembrare tutto molto facile, distinguendosi sia in montagna che a cronometro.

Ma è finita davvero qui oppure Tadej Pogacar cercherà l’impossibile? Il capitano della UAE Emirates può provare a puntare all’apoteosi alla Vuelta di Spagna, completando la leggendaria tripletta mai riuscita a nessuno nella storia del pedale? Mario Giannetti, generale manager della UAE Emirates, ha fatto intendere che non vuole logorarlo e che preferisce preservare il fisico per i prossimi anni. Tutto potrebbe però dipendere dallo stesso ciclista, che fiutando l’occasione potrebbe davvero decidere di presentarsi all’evento.

Tadej Pogacar avrebbe a che fare con una concorrenza abbordabile: verosimilmente ci sarà Primoz Roglic dopo la caduta e il ritiro al Tour de France, dovrebbero essere presenti i suoi compagni di squadra Juan Ayuso e Joao Almeida, da capire se Jonas Vingegaard cercherà una rivincita. Se dovesse conservare un po’ di condizione fisica, allora nulla è da escludere e sabato 17 agosto potremmo vederlo al via. Poi ci sarebbero anche i Mondiali a fine settembre…