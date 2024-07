PIÙ BELLO NON SI PUÒ! Santuccio, Navarria, Rizzi e Fiamingo piegano la Francia al supplementare e sono campionesse olimpiche!

Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria. Memorizzate bene il nome di queste quattro ragazze perchè da oggi sono nella storia dello sport italiano. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella prova a squadra di spada femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 (il primo in questa edizione) e lo ha fatto contro la Francia, in casa delle nostre avversarie e alla stoccata nel minuto supplementare, quella che per tutti i Giochi è costata la sconfitta ai colori azzurri.

Una vittoria di un quartetto fantastico, cresciuto anno dopo anno, che ha saputo arrivare al numero uno del ranking mondiale e presentarsi a queste Olimpiadi con il titolo europeo conquistato qualche settimana fa. L’Italia non aveva mai vinto l’oro nella spada femminile ed ora Santuccio, Fiamingo, Rizzi e Navarria hanno semplicemente riscritto la storia della nostra scherma e del nostro sport.

Una finale emozionante, tiratissima con le azzurre che si sono trovate anche sotto di quattro stoccate. Rizzi e Santuccio, però, hanno dimezzato il vantaggio. Dario Chiadò a quel punto ha deciso di inserire Mara Navarria al posto di Rossella Fiamingo. La friulana, alla sua ultima gara della carriera, si è rivelata poi assolutamente decisiva.

Nel terzultimo assalto una straordinaria Giulia Rizzi ha piazzato un 5-2 a Vitalis, portando l’Italia sul -1 (20-21). A quel punto ecco Navarria contro Louis Marie e la friulana porta l’Italia in vantaggio sul 24-23 prima degli ultimi tre minuti. Tocca a Santuccio contro Mallo Breton. Un assalto durissimo e la francese trova la stoccata del vantaggio, ma Alberta pareggia a 13 secondi dalla fine. Si va al minuto supplementare: due volte colpo doppio, poi è solo la luce verde ad accendersi e Santuccio si gira verso le sue compagne urlando di gioia. L’Italia ha vinto l’oro!

Nella finalina per il bronzo la Polonia ha sconfitto la Cina al termine di un assalto pazzesco per 32-31 sempre al minuto supplementare, con la polacca Jarecka che aveva pareggiato prima a 4 secondi dalla fine. Domani appuntamento con la prova a squadre della sciabola maschile con il quartetto composto da Luigi Samele, Michele Gallo, Luca Curatoli e Pietro Torre.