Pietrangeli punge Sinner: “Questi italiani hanno troppi alti e bassi, anche Berrettini. Chissà fra 4 anni cosa succede…”

I Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 non sono ancora iniziati, ma l’Italia ha già dovuto far fronte ad una brutta notizia. Jannik Sinner, come annunciato oggi dallo stesso tennista altoatesino, non potrà prendere parte al torneo di tennis sotto i Cinque Cerchi, per colpa di una forte tonsillite che lo sta debilitando da diversi giorni.

Il numero 1 del mondo, quindi, non potrà lanciare la sua caccia alla medaglia d’oro sui campi in terra rossa del Roland Garros, per l’occasione agghindati in tema olimpico. A questo punto la spedizione azzurra perde la sua freccia all’arco più importante. Sia per il singolare, sia per il doppio. I commenti a questo forfeit non sono mancati da più parti. Tra questi, non è tardato quello di Nicola Pietrangeli.

La leggenda del tennis italiano, spesso non troppo tenero con il vincitore degli ultimi Australian Open, ha detto la sua sull’argomento a caldo: “Che brutta notizia, un vero peccato. Jannik era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buone possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani…vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro. Vedi Matteo Berrettini adesso”. (Fonte: LaPresse).

Il vincitore del Roland Garros 1959 e 1960 entra nello specifico su questa dichiarazione: “Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti. In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo” .