Jannik Sinner non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Arriva il forfait del numero uno al mondo

Un fulmine a ciel sereno, una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che purtroppo fa iniziare le Olimpiadi di Parigi 2024 nel peggiore dei modi. Mancano ancora due giorni alla cerimonia d’apertura in Francia, ma c’è già un’ufficialità: non sarà presente Jannik Sinner. Una delle stelle della spedizione azzurra, numero uno al mondo nel tennis, ha annunciato infatti sui propri profili social il forfait per l’appuntamento a Cinque Cerchi.

Ci si aspettava tantissimo dall’altoatesino (impegnato anche in doppio con Lorenzo Musetti) sui campi in terra rossa del Roland Garros, ma purtroppo non potrà andare a caccia delle medaglie. Dopo uno stato febbrile avuto in questi giorni, che ha ritardato la partenza per la capitale transalpina, la situazione probabilmente è peggiorata e dunque non ci sono le condizioni per volare in Francia.

Le parole dell’azzurro: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”.