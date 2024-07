Paolini-Minnen, Wimbledon 2024 oggi: orario, tv, programma, streaming

Un anno e mezzo divide Jasmine Paolini e Greet Minnen sulla carta d’identità. Le due giocatrici si giocheranno domani l’accesso al terzo turno di Wimbledon incontrandosi per la prima volta in carriera sui prati dei Championships. Sia l’una che l’altra sono a caccia della prima volta in questo senso.

Per l’italiana successo all’esordio un po’ più faticoso del previsto con la spagnola Sara Sorribes Tormo (7-5 6-3), e anche con una buona dose di corrente alternata. Per la belga, invece, convincente successo su Heather Watson, padrona di casa entrata con wild card, ma non più nei suoi anni migliori, per 7-5 6-4. In ogni caso, la rotta di collisione è quella su Andreescu-Noskova, per cui chiunque passerà saprà che non avrà poi vita tanto facile.

Il match tra Jasmine Paolini e Greet Minnen si giocherà come terzo dalle ore 12:00 sul No. 2 Court dopo Fognini-Ruud. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport (canale da definire). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-MINNEN, WIMBLEDON 2024 OGGI

Martedì 3 luglio

NO. 2 COURT

Ore 12:00 Fognini (ITA)-Ruud (NOR) [8] – 2° turno uomini

A seguire Auger-Aliassime (CAN) [17]-Kokkinakis (AUS) – 1° turno uomini (Da concludere, punteggio 6-4 7-5 6-7(9) 1-1)

A seguire Paolini (ITA) [7]-Minnen (BEL) – 2° turno donne

PROGRAMMA PAOLINI-MINNEN, WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport