Renzo Furlan rompe il silenzio dopo la separazione con Jasmine Paolini

L’attualità del tennis è stata scossa da un annuncio importante e inaspettato, ovvero la fine del rapporto professionale tra Jasmine Paolini e Renzo Furlan. Un sodalizio che durava da un decennio si interrompe alla vigilia della stagione sulla terra e ci sono delle perplessità per tempi e modalità.

A questo proposito, Furlan ha rotto il silenzio e si è espresso nel corso della trasmissione Sky Tennis Club, in onda sui canali di Sky Sport: “Con lei è stato un viaggio straordinario, abbiamo condiviso questa strada in maniera totale ed è stato bellissimo. So di averle trasmesso tutto quello che potevo“, ha dichiarato.

“Non posso che ricordare con piacere questi anni. Poi è ovvio che bisogna fare le scelte che ti permettono di competere al meglio. Ci siamo lasciati da amici, l’affetto resta, mi può chiamare in qualsiasi momento“, ha aggiunto il coach nostrano. Non certo, quindi, un addio sbattendo la porta e ora ci si chiede chi possa prendere il posto del tecnico italiano.

Si parla di una possibile accoppiata formata da Sara Errani e Tathiana Garbin, ma sono tutte ipotesi che andranno poi verificate nelle prossime settimane. Di sicuro, Paolini si è voluta prendere un bel rischio, soprattutto pensando a ciò che la attende anche in termini di scadenze in classifica nei prossimi mesi.

Da par suo, Furlan ha dichiarato anche che si prenderà un po’ di stacco dal circuito, in attesa di una chiamata. Vedremo chi vorrà alle proprie dipendenze un tecnico capace di valorizzare una giocatrice come nessuno si sarebbe aspettato.

L’allenatore tricolore, da esperto e appassionato, si è pronunciato anche sui possibili favoriti del prossimo Roland Garros: “Se stanno bene Alcaraz e Sinner hanno più tennis degli altri, anche se lo spagnolo ha fatto vedere un po’ di discontinuità negli ultimi mesi, mentre Jannik è da verificare dopo lo stop per la sospensione. Al femminile, sono convinto che Jasmine possa fare molto bene. Penso che Mirra Andreeva sia da tenere in grande considerazione e Iga Swiatek vorrà riscattarsi su una superficie che sa interpretare al meglio“.