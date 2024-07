Pallanuoto, Sandro Campagna prima dell’esordio alle Olimpiadi: “Siamo pronti. Vogliamo una medaglia”

L’Italia della pallanuoto, vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Zagabria 2024, è pronta per dare il via al proprio cammino ai Giochi Olimpici di Parigi. La formazione guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna, infatti, esordirà domani alle ore 15:00 all’Aquatics Centre contro gli Stati Uniti nella gara che aprirà i battenti del Girone A.

Quali sono gli scenari per la nostra compagine? Il Settebello non avrà vita semplice, né per quanto riguarda il proprio match d’esordio, né per il raggruppamento nel suo complesso. Oltre a Italia e USA, infatti, sono ai nastri di partenza la Croazia campione mondiale a Doha 2024, la Grecia medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il Montenegro e la Romania.

Quale sarà il programma degli azzurri? Dopo la sfida di domani contro gli USA, la formazione guidata dal CT Campagna affronterà la Croazia (martedì 30 luglio alle 12:05), quindi il Montenegro (giovedì primo agosto alle ore 16:35) la Romania sabato 3 agosto (alle ore 21:05) e, infine, la Grecia lunedì 5 agosto (alle ore 15:10).

Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna rilasciate al sito ufficiale della FIN prima dell’esordio ufficiale. “L’ultima fase della preparazione è stata molto positiva. A Siracusa abbiamo fatto due partite amichevoli e finalizzato quello che riguarda l’aspetto fisico. Dopo due giorni di riposo, abbiamo svolto tre allenamenti ad Ostia. L’ultimo molto buono perché abbiamo provato qualche cosa in previsione del debutto di domenica con gli Stati Uniti. Le aspettative sono alte verso la nostra squadra. Dopo Tokyo siamo sempre stati in zona medaglia o molto vicini”.

L’allenatore azzurro passa poi a fare il quadro della situazione del torneo a livello generale: “Siamo nel lotto di squadre che possono ambire alla medaglia. Detto questo ci sono almeno nove squadre molto competitive. Sarà una battaglia sia ai gironi, sia dai quarti di finale in poi. Partita dopo partita dobbiamo crescere sul piano delle individualità, del gioco, della concentrazione. Sono quindici giorni da vivere tutti con grande entusiasmo, leggerezza e concentrazione”.