Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali sabato 27 luglio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 27 LUGLIO

TIRO A SEGNO

Ore 11.00: finale carabina mista 10 metri

Per l’Italia è già tanto esserci nella gara mista della carabina 10 metri, perché la qualificazione di Barbara Gambaro è arrivata solo in extremis e grazie ad una serie di incredibili incastri nel ranking mondiale. Danilo Dennis Sollazzo è uno dei migliori tiratori in circolazione, ma oggettivamente le coppie cinesi ed indiane, senza dimenticare la Norvegia, appaiono di un’altra categoria. Riuscire ad entrare in una finalina per il bronzo sarebbe un gradito colpo a sorpresa.

Percentuali di medaglia

Gambaro/Sollazzo 1%

TUFFI

Ore 11.00: finale 3 metri sincronizzato femminile

L’Italia cala subito una delle sue migliori carte in questo sport. Se le cinesi Yani Chang e Yiwen Chen appaiono fuori portata per chiunque, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si giocheranno un posto sul podio contro Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Sarà una lotta sul filo dei decimi di punto.

Percentuali di medaglia

Bertocchi/Pellacani 45%

CICLISMO SU STRADA

Ore 14.30: cronometro individuale femminile

Ore 16.32: cronometro individuale maschile

Non è questa la gara prediletta di Elisa Longo Borghini, tuttavia l’azzurra ha denotato grandi progressi nella specialità, che per lei è stata determinante per vincere il Giro d’Italia femminile. Il lungo chilometraggio (32,4 km) favorirà specialiste come l’americana Chloe Dygert e l’australiana Grace Brown. La portacolori del Bel Paese spera di entrare nella corsa per un bronzo.

Per quanto riguarda la prova maschile, da tempo si attende lo scontro a tre tra Filippo Ganna, il belga Remco Evenepoel ed il giovane britannico Joshua Tarling, con quest’ultimo che può fregiarsi dello status di favorito n.1. A differenza di Tokyo 2020, questa volta il percorso sarà completamente piatto.

Percentuali di medaglia

Elisa Longo Borghini 20%

Filippo Ganna 65%

JUDO

Ore 17.38: finale -48 kg femminile

Assunta Scutto parte tra le favorite della categoria. Il tabellone non è male, va sfruttato. La campana potrebbe spingersi sino alla semifinale, dove potrebbe andare in scena una sorta di finale anticipata con una tra la giapponese Natsumi Tsunoda e la francese Shirine Boukli.

Percentuali di medaglia

Assunta Scutto 55%

SCHERMA

Ore 21.30: finale spada individuale femminile

Ore 21.55: finale sciabola individuale maschile

L’Italia può essere protagonista in entrambe le gare, forse più con le donne che con gli uomini. Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio potrebbero ritrovarsi faccia a faccia ai quarti di finale, mentre Rossella Fiamingo è finita nella parte di tabellone con la favorita francese Marie-Florence Candassamy.

Dovranno invece superarsi gli sciabolatori: il tabellone è decisamente complicato per Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli.

Percentuali di medaglia

Rossella Fiamingo 50%

Giulia Rizzi 50%

Alberta Santuccio 50%

Luca Curatoli 40%

Michele Gallo 30%

Luigi Samele 20%

NUOTO

Ore 21.50: finale 4×100 sl maschile

Il livello sarà stellare, molto probabile che verrà stabilito il nuovo record del mondo. Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna in pole, ma anche Cina e Francia pronte ad inserirsi. Per l’Italia riuscire a salire sul podio sarebbe un’impresa notevole.

Percentuali di medaglia

Italia 25%